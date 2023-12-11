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Аналитики дали прогноз по ключевой ставке ЦБ

«Ведомости»: 15 декабря Банк России повысит ключевую ставку до 16%

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

На ближайшем заседании в пятницу, 15 декабря, Банк России может повысить ключевую ставку до 16%. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные «Ведомостями».

Из 23 опрошенных экспертов 16 заявили, что регулятор поднимет ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. Еще три специалиста предположили повышение до 17%, остальные не исключают сохранения нынешних показателей.

По словам профессора РЭШ Валерия Черноокого, инфляция значительно превышает целевой уровень, установленный Центробанком. На ускорение роста цен влияет также рост зарплат из-за кадрового голода, а также сохраняющиеся повышенные темпы кредитования экономики.

В начале декабря президент России Владимир Путин прокомментировал споры о ставке Центрального банка. По словам главы государства, подобные споры идут всегда, но финансовые и экономические власти страны действуют в нужном направлении.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович заявил, что ключевую ставку в РФ 2024 году могут понизить с нынешних 15% до 12–13%.

Ранее в Сбербанке назвали ожидаемую ключевую ставку Центробанка по итогам 2025 года.

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