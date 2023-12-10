Росздравнадзор не увидел значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка

Росздравнадзор не видит значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка в виде спреев и капель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, цены на препараты, не входящие в перечень жизненно важных, могут колебаться.

«Ряд препаратов, например, с МНН (международным непатентованным наименованием. — «Газета.Ru») ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиям, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на рынке есть большое количество препаратов от насморка, содержащих разные действующие вещества. Если препараты не входят в перечень жизненно важных, то их можно заменить любыми другими препаратами, входящими в эту группу.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора сообщало, что уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.