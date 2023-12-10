Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росздравнадзор не увидел значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка

Росздравнадзор: значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка нет

close
100%
Freepik.com

Росздравнадзор не видит значимого роста цен на жизненно важные препараты от насморка в виде спреев и капель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ведомства, цены на препараты, не входящие в перечень жизненно важных, могут колебаться.

«Ряд препаратов, например, с МНН (международным непатентованным наименованием. — «Газета.Ru») ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся огромными партиям, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что на рынке есть большое количество препаратов от насморка, содержащих разные действующие вещества. Если препараты не входят в перечень жизненно важных, то их можно заменить любыми другими препаратами, входящими в эту группу.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора сообщало, что уровень цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) амбулаторного сегмента вырос на 3,8% за 11 месяцев 2023 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами