В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин

Инвесторы ожидают положительного эффекта на драгоценный металл со стороны денежно-кредитной политики, пишет газета «Известия».

«Низкие цифры инфляции демонстрируют <…> перспективы снижения ставок мировыми центробанками мира. Что, в свою очередь, может означать будущий приток ликвидности на сырьевые рынки, включая и золотой», — уточнили в публикации.

В Китае спрос на ювелирные изделия составил почти 500 т за первые девять месяцев 2023 года. Американская сеть гипермаркетов Costco пошла дальше, выставив на продажу небольшие слитки в розницу.

Но, если золото отлично перенесло период геополитического напряжения последних двух лет, то с прикладной ценностью криптовалют за это время никаких подвижек не произошло: они по-прежнему рассматриваются исключительно как «объект вложения фиатных денег».

5 декабря стоимость биткоина превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.