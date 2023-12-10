Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин

Инвесторы ожидают положительного эффекта на золото от денежно-кредитной политики

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Инвесторы ожидают положительного эффекта на драгоценный металл со стороны денежно-кредитной политики, пишет газета «Известия».

«Низкие цифры инфляции демонстрируют <…> перспективы снижения ставок мировыми центробанками мира. Что, в свою очередь, может означать будущий приток ликвидности на сырьевые рынки, включая и золотой», — уточнили в публикации.

В Китае спрос на ювелирные изделия составил почти 500 т за первые девять месяцев 2023 года. Американская сеть гипермаркетов Costco пошла дальше, выставив на продажу небольшие слитки в розницу.

Но, если золото отлично перенесло период геополитического напряжения последних двух лет, то с прикладной ценностью криптовалют за это время никаких подвижек не произошло: они по-прежнему рассматриваются исключительно как «объект вложения фиатных денег».

5 декабря стоимость биткоина превысила $43 тыс. впервые с 7 апреля 2022 года.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами