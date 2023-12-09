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Стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию

Посол Ирана в РФ Джалили: вступив в БРИКС, Тегеран поспособствует дедолларизации

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Shutterstock

Тегеран сыграет более активную роль в процессе дедолларизации после того, как Иран вступит в БРИКС 1 января следующего года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на интервью посла Ирана в России Казема Джалали Nour News.

По словам Джалили, мир движется к дедолларизации: страны используют свои национальные валюты, а международные организации стараются создавать новые валюты для использования их в сделках. Посол уточнил, что сейчас такую идею «серьезно обсуждают в БРИКС».

Джалали подчеркнул, что сейчас 60% торговли между Ираном и Россией осуществляется в нацвалютах — иранских риалах и рублях.

Банки России и Ирана в 2022 году договорились о взаиморасчетах в национальных валютах, сообщала «Газета.Ru». По словам экономистов, договоренности банков достаточно для проведения взаиморасчетов таким образом, и этот процесс будет способствовать укреплению курса рубля. Кроме того, такое соглашение может подстегнуть и другие страны вести расчеты в национальных валютах.

По информации газеты Financial Times, инвесторы в мире продают доллары самыми быстрыми темпами за год, ожидая снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Это знаменуют разрушение «необычайно большого избыточного веса доллара США», предположил глава макростратегии банка State Street Майкл Меткалф. Он уточнил, что из-за распродажи ослабление американской валюты может получить дальнейшее развитие.

Процесс отказа мировых стран от доллара США не может быть быстрым, заявил в интервью «Газете.Ru» старший банкир ВЭБ.РФ, бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак.

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