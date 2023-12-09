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В феврале Apple покинет топ-менеджер, отвечающий за дизайн iPhone

Bloomberg: отвечающий за дизайн iPhone директор Танг Тан покинет Apple в феврале

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Depositphotos

Исполнительный директор американской корпорации Apple Танг Тан покинет свой пост в феврале 2024 года. Об этом сообщил Bloomberg, сославшись на собственные источники.

В материале отмечается, что в компании Танг Тан отвечает за дизайн технических устройств и других продуктов. При этом он стал вторым топ-менеджером Apple, об увольнении которого стало известно в течение последних двух дней. Однако причина его ухода из корпорации в данный момент не уточняется.

Согласно данным агентства, Танг Тан выполняет возложенные на него обязательства, находясь в непосредственном подчинении у вице-президента компании по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса. Ожидается, что после увольнения топ-менеджера он начнет лично контролировать работу руководителя отдела разработки дизайна продуктов iPhone Ричарда Диня.

Более того, перед сотрудниками из команды разработки аппаратного обеспечения для Mac teams будут поставлены новые задачи. В частности, им предстоит заняться созданием дизайна для часов Apple Watch.

Как указали авторы публикации, Танг Тан имел право «принимать ключевые решения» о дизайне наиболее важных продуктов корпорации. Специалист следил за работой над iPhone, наушниками AirPods и AppleWatch.

7 декабря Bloomberg сообщил об увольнении еще одного топ-менеджера Apple Стива Хоттелинга. Последний занимал пост старшего исполнительного директора, а в его обязанности входил контроль за созданием технологий сенсорных экранов и интерфейса Face ID.

Ранее появилась информация о скором выходе новых компьютеров Apple.

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