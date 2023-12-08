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В России предложили погашать часть долгов граждан за счет прибыли банков

В ГД предложили погашать кредиты малоимущих россиян за счет прибыли банков

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Максим Блинов/РИА Новости

Председатель партии и лидер думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил создать условия для погашения кредитов малоимущих россиян за счет прибыли банков. Об этом пишет газета «Ведомости».

Миронов выступил с предложением обязать кредитные организации направлять на погашение кредитов некоторых категорий граждан пять процентов от размера годовой прибыли. Но выделенная сумма ограничена: не более ₽600 тыс. на заемщика, который попал в трудное жизненное положение.

По мнению председателя политического объединения, воспользоваться такой возможностью смогут граждане с детьми, с низкими доходами, пострадавшие от стихийных бедствий или военных действий, те, кто потерял работу или стал жертвой мошенников.

Накануне депутаты защитили кредиторов от повышения ставок банками.

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