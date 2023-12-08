Антон Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России в будущем году

Министр финансов России Антон Силуанов перечислил возможные финансовые угрозы для России в наступающем году, среди которых внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Своим мнением глава минфина поделился в ходе лекции на выставке «Россия», сообщает РИА Новости.

«Какие риски есть? Первое — внешние риски», – заявил Силуанов, напомнив, что во время пандемии некоторые страны напечатали слишком много денег, что нанесло удар по мировой экономике.

Вторым риском министр назвал непредсказуемость денежно-кредитной политики.

«Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет», – пояснил Силуанов.

Еще одним риском он считает санкции, с которыми, по его же словам, Россия уже научилась бороться.

«Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск», — заключил глава Минфина.

До этого Михаил Мишустин назвал безответственные действия ряда стран причиной мировой инфляции.

Ранее Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности.