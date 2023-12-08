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Нефтегазовые доходы бюджета России за 11 месяцев снизились на 22,8%

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 11 месяцев составили 8,22 трлн рублей

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Charlie Riedel/AP

Федеральный бюджет РФ за январь — ноябрь 2023 года получил 8,22 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 22,8% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа», — говорится в документе.

При этом доходы, не связанные с нефтегазовым сектором, выросли на 25,6% по сравнению с прошлогодними показателями, и составили 17,737 трлн рублей.

Цена российской нефти марки Urals упала ниже установленного G7 потолка в $60 за баррель впервые с июля на фоне обвала мировых цен на нефть. Несмотря на недавнее решение ОПЕК+, куда входит и Россия, сократить добычу в первом квартале 2024 года, стоимость Urals продолжает снижаться из-за дисконта по отношению к эталонным сортам.

Накануне сенат (парламент) Казахстана ратифицировал протокол об изменении соглашений с Российской Федерацией на поставку нефти. Согласно ему, временное периодическое таможенное декларирование российской нефти со стороны Казахстана будет отменено.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новый закон против поставщиков российского газа.

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