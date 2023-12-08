В Минцифры объяснили, при каких условиях IT-компании лишатся аккредитации

При некорректном оформлении согласия на раскрытие налоговой тайны аккредитация IT-компаний при Минцифры будет аннулирована. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Одно из важных условий сохранения аккредитации для ИТ-компаний — направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны. (…) Минцифры будет вынуждено аннулировать аккредитацию компании при проведении плановой или внеплановой проверки, если согласие будет подано некорректно», — говорится в публикации.

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В тот же день Минцифры сообщило, что банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний.

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