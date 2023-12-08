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В Минцифры объяснили, при каких условиях IT-компании лишатся аккредитации

Минцифры напомнило IT-компаниям о необходимости раскрытия налоговой тайны

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

При некорректном оформлении согласия на раскрытие налоговой тайны аккредитация IT-компаний при Минцифры будет аннулирована. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Одно из важных условий сохранения аккредитации для ИТ-компаний — направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны. (…) Минцифры будет вынуждено аннулировать аккредитацию компании при проведении плановой или внеплановой проверки, если согласие будет подано некорректно», — говорится в публикации.

6 декабря сообщалось, что в Минцифры прорабатывают вопрос расширения категорий IT-специалистов с отсрочкой.

В тот же день Минцифры сообщило, что банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний.

30 ноября стало известно, что сервис «Госуслуги» в качестве замены паспорта протестируют в 2024 году.

Ранее в России предложили лишать лицензии операторов за пропуск мошеннических звонков.

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