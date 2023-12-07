Путин считает, что соглашение о свободной торговле расширит взаимодействие ЕАЭС и Ирана

Подписание в конце декабря соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ирана о свободной торговле создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия. Об этом в ходе переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил российский лидер Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«У нас на самые последние числа декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС. Это создаст дополнительные возможности для расширения нашего взаимодействия», — сказал Путин.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Сегодня Раиси пригласил Путина посетить Иран, на что российский лидер ответил согласием. Кроме того, Путин заявил Раиси, что хотел накануне заехать в Тегеран по дороге в ОАЭ.

Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом днем 7 декабря.

Ранее Путин провел переговоры с наследным принцем Омана.