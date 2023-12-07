Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год

В кабинете министров Германии есть разногласия, из-за чего 2024 финансовый год для страны начнется без согласованного бюджета. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, в чье распоряжение попала переписка чиновников.

«Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии», — приводит издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.

По информации Spiegel, тем самым кабмин не смог в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год, в результате чего будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета. В этот период министерства могут тратить средства только по случаю крайней необходимости, им не разрешается выделять их на новые проекты.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила надежду, что немецкий кабмин быстрее согласует бюджет Германии на 2024 год для того, чтобы страна оставалась надежным международным партнером и дальше смогла оказывать помощь Украине.

До этого немецкий экономист Клеменс Фуэст, который с 2016 года является президентом Института экономических исследований Ifo и директором Центра экономических исследований Мюнхенского университета, заявил, что правительство Германии не сможет обойтись без дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что Германия сократит федеральные расходы на беженцев.