Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия не смогла согласовать бюджет на 2024 год

Spiegel: кабмин ФРГ не смогло согласовать бюджет на 2024 год

close
100%
Michael Sohn/AP

В кабинете министров Германии есть разногласия, из-за чего 2024 финансовый год для страны начнется без согласованного бюджета. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel, в чье распоряжение попала переписка чиновников.

«Олаф (Шольц, канцлер), (Роберт) Хабек (министр экономики) и (Кристиан) Линднер не смогли завершить свои интенсивные дискуссии», — приводит издание сообщение из переписки секретаря фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Катьи Маст.

По информации Spiegel, тем самым кабмин не смог в положенные сроки согласовать бюджет на следующий год, в результате чего будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического принятия бюджета. В этот период министерства могут тратить средства только по случаю крайней необходимости, им не разрешается выделять их на новые проекты.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выразила надежду, что немецкий кабмин быстрее согласует бюджет Германии на 2024 год для того, чтобы страна оставалась надежным международным партнером и дальше смогла оказывать помощь Украине.

До этого немецкий экономист Клеменс Фуэст, который с 2016 года является президентом Института экономических исследований Ifo и директором Центра экономических исследований Мюнхенского университета, заявил, что правительство Германии не сможет обойтись без дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что Германия сократит федеральные расходы на беженцев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами