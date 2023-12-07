Путин выступил с предложением страховать вложения в долгосрочные ИИС

Президент России Владимир Путин предложил распространить систему страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в России, по которым предусмотрены налоговые льготы. Глава государства заявил об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его слова приводит «Прайм».

«С 1 января будущего года запускается новый инструмент долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о добровольных накоплениях в негосударственных фондах. Такие средства граждан в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, то есть их возврат будет гарантирован. Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страхового покрытия может составлять 1,4 млн рублей на человека», — подчеркнул российский лидер.

Сейчас на сумму 1,4 млн рублей застрахованы вложения россиян во вклады российских банков. При отзыве у кредитной организации лицензии, вкладчик получает всю сумму депозита, но не более 1,4 млн рублей. Средства выплачиваются в течение двух недель при участии Агентства по страхованию вкладов.

В Госдуме весной предложили вернуться к проекту федерального закона о страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах в случае банкротства брокера. Документ был принят в первом чтении в июне 2017 года. Вопрос страхования ИИС также поднимался в России в 2022 году, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госдума накануне приняла в третьем чтении закон о введении в России с 1 января 2024 г. нового инструмента — долгосрочного индивидуального инвестиционного счета (ИИС-3). Предполагается, что такой счет сначала открывается у брокера сроком на 5 лет, а потом этот период будет постепенно будет увеличен до 10 лет. Максимальные сроки открытия ИИС-3 такие: 5 лет — при заключении договора в 2024–2026 годах, 6 лет — в 2027 году, 7 лет — в 2028-м, 8 лет — в 2029-м, 9 лет— в 2030 году. Налоговые вычеты по новому ИИС будут предоставляться в совокупности не более чем на 400 тыс. рублей в год для внесения и не более 30 млн рублей в целом по договору при положительном финансовом результате у брокера. Иначе говоря, не более 52 тыс. рублей налоговых льгот ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому владельцы ИИС могут сохранить за собой право на налоговый вычет в условиях санкций.