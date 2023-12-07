Президент России Владимир Путин заявил, что Россия перестала платить комиссионные западным компаниям после санкций в отношении банковской системы страны. Cоответствующее заявление он сделал во время форума ВТБ «Россия зовет», передает «Интерфакс».

Глава государства обратил внимание, что Запад одним из своих первых решений в 2022 году отключил российские банки от международных платежных систем Visa и Mastercard. По его словам, расчет Запада был на то, что эта мера сделает невозможным оплату товаров и услуг, обрушит платежи, а следовательно — парализует банковский сектор России.

«Как выражались некоторые западные коллеги, они хотели заставить наших граждан страдать. Такие вот гуманистические планы были в отношении российских граждан», — продолжил Путин.

Он отметил, что на практике вышло так, что российские граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая в настоящее время успешно работает и развивается.

«При этом мы перестали платить комиссионные западным компаниям. Они только не дополучили то, что могли бы заработать в России», — указал Путин.

До этого стало известно, что США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.