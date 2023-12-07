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Путин прокомментировал споры о ставке Центрального банка

Путин: о ставке ЦБ идут споры, но цифры говорят о нужном направлении развития

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал споры о ставке Центрального банка. Его слова в ходе инвестиционного форума ВТБ »Россия зовет!» передает РИА Новости.

«Я знаю, здесь сейчас пойдут разговоры о ставках Центрального банка, но коллеги между собой на ваших глазах подискутируют, это будет и полезно, и показательно, но я хочу что сказать, да, всегда споры такие идут, где ставка, где деловая активность, но цифры, о которых я говорил, свидетельствуют, что в целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны, оно все таки находится и оно выстраивается в целом, в правильном направлении», — сказал Путин.

По словам российского лидера, главное, что создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, для повышения производительности труда, роста доходов граждан и повышения качества жизни.

В конце ноября директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов заявил, что Центробанк РФ не фиксирует существенного ускорения инфляции в России, годовой темп роста цен находится у верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что несмотря на текущие высокие инфляционные риски, регулятор намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года.

Ранее в ВТБ предложили меры против непредсказуемых решений ЦБ по ставке.

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