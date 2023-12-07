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Путин заявил о скором крахе западной финансовой системы

Путин: в мировой экономике в ближайшее время произойдет настоящая революция

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия Зовет!» в Москве, что уже в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана, произойдет настоящая революция.

По его словам, сами эти банки уже видят, что находятся не в самом лучшем состоянии.

Российский лидер высказал мнение, что финансовая система, в основе которой лежат американский доллар и евро, дискредитирована.

Также российский президент добавил, что процесс расчетов в национальных валютах в международных платежах будет только набирать силу, а западная система устаревает.

Форуме ВТБ «Россия Зовет!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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