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Криптоэксперт рассказал россиянам, когда лучше покупать биткоин

Криптоэксперт Мачихин посоветовал покупать биткоин после падения его цены на 20%

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Dado Ruvic/Reuters

Лучшее время для покупки биткоина — это первое мощное падение стоимости криптовалюты на 20%, то есть до уровня примерно $33 тыс. за монету. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал основатель сервиса контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин.

По его мнению, такой откат уже не за горами. Прямо сейчас покупать биткоин можно только в небольшом количестве, уточнил Мачихин.

5 декабря этого года стоимость одного биткоина взлетела до рекордных с апреля прошлого года $44488. Повышение цены криптовалюты началось утром 4 декабря на фоне ожиданий криптоинвесторов решений американской комиссии по ценным бумагам насчет биржевых фондов для биткоина. В четверг монета на биржах оценивается в $43921.

В четвертом квартале курс биткоина, как правило, превышает значения января. То есть сейчас, по-хорошему, время продавать криптовалюту, чтобы заработать, а не покупать ее за большие деньги.

Почему котировки бьют рекорды, какой стратегии лучше придерживаться россиянам, которые хотят вложиться в криптовалюту и какие есть риски — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо условие для подорожания биткоина до $500 тыс.

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