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Япония и РФ согласовали квоты на вылов рыбы в 2024 году

Токио и Москва согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне в 2024 году

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Россия и Япония согласовали квоты на вылов рыбы в 200-мильной зоне каждой из стран в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по рыбному хозяйству министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

По информации агентства, в 2024 году квоты на вылов рыбы будут сокращены на 6 тысяч тонн, с 50 тысяч до 44 тысяч тонн рыбы в будущем.

Так, в 2024 году российские рыбаки смогут выловить 32 тысячи тонн скумбрии в 200-мильной зоне Японии, 10 тысяч тонн дальневосточной сардины и 2 тысячи тонн трески. Объемы вылова трески останутся на прежнем уровне, объем вылова скумбрии сократится на 8 тысяч тонн, а сардины увеличится на 2 тысячи тонн. Кроме того, количество промысловых кораблей сократится с 89 до 79.

До этого «МВД Медиа» сообщало, что в Московской области полицейские совместно с представителями Росрыболовства пресекли деятельность браконьеров, добывающих рыбу в акватории реки Оки у деревни Соколова Пустынь.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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