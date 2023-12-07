Стало известно, что будет, если вовремя не снять деньги со вклада

Если вклад не будет закрыт вовремя, банк может продлить договор с теми же условиями, но с измененной процентной ставкой в зависимости от ключевой ставки. В противном случае, деньги могут быть переведены на счет до востребования со ставкой 0,01% годовых. Такую информацию сообщил основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин агентству «Прайм».

При этом он добавил, что средства можно забрать только на следующий день после окончания срока действия договора. Эксперт предупреждает, что если попытаться изъять деньги в день окончания вклада, банк может рассматривать это как досрочное закрытие, что приведет к потере начисленных процентов.

В связи с этим Центральный банк России (ЦБ РФ) рекомендует банкам своевременно информировать вкладчиков о приближающемся окончании вклада и предлагать условия его продления. Если вкладчик не отвечает на уведомления и в течение двух лет не проводит операции по вкладу, его счет может быть закрыт через суд. В таком случае средства переводятся на специальный счет в Центробанке, откуда их можно забрать в любое время.

Также Центробанк поддержал предложение Минфина повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Если власти примут такое решение — это станет вторым ужесточением условий для россиян с сентября. Тогда правительство повысило первый взнос по жилищным кредитам с 15 до 20%. Будут ли приняты новые ограничения, станет ли ипотека менее доступной для россиян и реже ли теперь граждане будут брать ипотечные кредиты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.