Страны G7 ужесточат санкции за обход ограничений цен на российскую нефть

Страны Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто якобы помогает обходить ограничения. Это следует из заявления саммита «Большой семерки».

«Мы обязуемся ужесточить соблюдение и исполнение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении лиц, занимающихся обманными действиями, а также путем обновления наших правил и положений по мере необходимости», — сказано в заявлении.

Государства Группы семи также заявили, что «продолжат усилия по снижению доходов России от металлов».

Кроме того, они сообщили о планах ускорить работу в попытке снизить доходы РФ от энергоресурсов.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Россия сумела нарастить доходы от нефти с газом, а введенный Западом потолок цен на энергоносители продемонстрировал свою неэффективность и даже невольно привел к укреплению рубля.

До этого сообщалось, что Россия нарастила экспорт нефти через море, несмотря на американские санкции против танкеров.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.