Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Страны G7 ужесточат санкции за обход ограничений цен на российскую нефть

Страны G7 обязались ужесточить санкции за обход ограничений цен на нефть из РФ

close
100%
Depositphotos

Страны Группы семи (G7) обязались ужесточить санкции за обход введенного год назад Западом ценового потолка на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении тех, кто якобы помогает обходить ограничения. Это следует из заявления саммита «Большой семерки».

«Мы обязуемся ужесточить соблюдение и исполнение политики ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций в отношении лиц, занимающихся обманными действиями, а также путем обновления наших правил и положений по мере необходимости», — сказано в заявлении.

Государства Группы семи также заявили, что «продолжат усилия по снижению доходов России от металлов».

Кроме того, они сообщили о планах ускорить работу в попытке снизить доходы РФ от энергоресурсов.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Россия сумела нарастить доходы от нефти с газом, а введенный Западом потолок цен на энергоносители продемонстрировал свою неэффективность и даже невольно привел к укреплению рубля.

До этого сообщалось, что Россия нарастила экспорт нефти через море, несмотря на американские санкции против танкеров.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

Все новости на тему:
Саммит G7
Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами