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Канада ввела санкции на импорт российской алмазной «ювелирки»

Канада ввела санкции на импорт российских алмазов и продукции с бриллиантами

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Global Look Press

Канада вводит новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Об этом заявила глава канадского министерства иностранных дел Мелани Жоли, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Она отметила, что новые рестрикции внедряются в координации с партнерами по G7.

Согласно информации ведомства, эмбарго последовало за принятым в мае 2023 года лидерами «Большой семерки» обязательством совместно работать над сокращением доходов, которые Россия получает от экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ.

Жоли также пообещала продолжать работать в кооперации с G7 и другими международными партнерами над внедрением комплексных мер контроля и проверки для запрета российских алмазов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на заявление саммита сообщало, что страны Группы семи введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года.

Ранее минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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