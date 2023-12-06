Аксенов уволил ряд членов руководства «Крымэнерго»

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил членов руководства компании «Крымэнерго». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политика.

«Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора – технического директора и директора по оперативно-технологическому управлению ГУП РК «Крымэнерго»», — рассказал чиновник.

До этого Аксенов сообщил о «чистках» руководящего состава «Крымэнерго» после шторма.

Как рассказал Аксенов, начальника РЭС Черноморского района Крыма уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС Сакского района.

По его словам, уже без служебной проверки видно, что меры по восстановлению электроснабжения в республике не принимались.

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье России начался «шторм века» — сильнейший ураган за последние 16 лет. Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма. На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигал 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — 40 метров в секунду.

Ранее Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики.