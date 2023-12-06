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Глава Минфина назвал успешным введение налога на сверхприбыль

Силуанов: налог на сверхприбыль принес в бюджет более 300 млрд

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Опыт введения налога на сверхприбыль для компаний можно считать успешным. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает газета «Известия».

По его словам, на данный момент в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Как сообщает издание Силуанов отметил, что налог на сверхприбыль оправдал ожидания — изначально планировалось собрать такую сумму.

«На текущую неделю в бюджет поступило 305 млрд рублей», — уточнил министр.

Ранее Силуанов говорил о 40 млрд рублей на 20 ноября. По его словам, основные выплаты по налогу приходятся на ноябрь-декабрь. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин прогнозировал, что к концу ноября заплатят 3/4 всех компаний, подпадающих под сбор.

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10%. Компании могли снизить ее до 5%, внеся авансовый платеж до 30 ноября 2023 года. Под новый налог попали организации с прибылью от 1 млрд рублей в 2021-2022 годах.

В конце ноября стало известно, что из-под действия закона о налоге на сверхприбыль могут исключить одну категорию предприятий.

Ранее Минфин сообщил, что не планирует повышение ставок НДФЛ.

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