Глава Минфина назвал успешным введение налога на сверхприбыль

Опыт введения налога на сверхприбыль для компаний можно считать успешным. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает газета «Известия».

По его словам, на данный момент в бюджет поступило более 300 млрд рублей. Как сообщает издание Силуанов отметил, что налог на сверхприбыль оправдал ожидания — изначально планировалось собрать такую сумму.

«На текущую неделю в бюджет поступило 305 млрд рублей», — уточнил министр.

Ранее Силуанов говорил о 40 млрд рублей на 20 ноября. По его словам, основные выплаты по налогу приходятся на ноябрь-декабрь. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин прогнозировал, что к концу ноября заплатят 3/4 всех компаний, подпадающих под сбор.

Ставка налога на сверхприбыль составляет 10%. Компании могли снизить ее до 5%, внеся авансовый платеж до 30 ноября 2023 года. Под новый налог попали организации с прибылью от 1 млрд рублей в 2021-2022 годах.

В конце ноября стало известно, что из-под действия закона о налоге на сверхприбыль могут исключить одну категорию предприятий.

Ранее Минфин сообщил, что не планирует повышение ставок НДФЛ.