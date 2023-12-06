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Цена барреля нефти Brent упала ниже $76

Стоимость барреля нефти марки Brent опускалась ниже $76

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РИА Новости

Стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $76 впервые с 6 июля 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что, по состоянию на 17:05 мск, цена на февральские фьючерсы уменьшилась до $75,8 за баррель (–1,81%). При этом стоимость январских фьючерсов на WTI снизилась на 2,18% — до $70,74. В целом же мировые цены на нефть ускорили падение до 2%.

До этого эксперты зарегистрированной в Финляндии независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что санкции против российской нефти неэффективны. Во многом это обусловлено уменьшением дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent.

Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС перестали принимать перевозимую по морю российскую нефть. Кроме того, страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Президент России Владимир Путин в ответ выпустил указ, согласно которому отечественным компаниям запрещено продавать нефть по контрактам, в которых предусмотрен потолок цены.

Ранее Британия ввела санкции против четырех арабских компаний, которые используют «мошеннические» методы для торговли российской нефтью.

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