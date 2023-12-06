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Топ-менеджер опроверг существование ипотечного пузыря в РФ

Глава Сбербанка Греф не увидел признаков пузыря на рынке ипотеки

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Сбер не видит признаков «пузыря» на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора, передает ТАСС.

Как сообщил топ-менеджер, анализ, проведенный экспертами банка, не выявил признаков возможного «пузыря» — перегрева сегмента, грозящего обвалом в будущем. Иногда под «пузырем» на рынке ипотеки подразумевают большую разницу в ценах на первичном и вторичном жилье.

Однако сейчас такая дифференциация, достигающая 37% в Москве, обусловлена наличием льготной ипотеки, отметил Греф.

«По мере сворачивания таких программ, разрыв, по нашим прогнозам, к 2023-2024 годам снизится до 7-8% или исчезнет совсем», — отметил он.

В конце ноября «Газета.Ru» сообщила, что в сентябре 2023 года банки Москвы и Подмосковья установили исторический рекорд по выдаче ипотеки — 180,4 млрд рублей. Это связано с предварительным оформлением кредитов перед повышением ключевой ставки ЦБ. Предсказание ожидаемого роста первоначального взноса также стимулировало активность заемщиков. Средневзвешенные процентные ставки на рублевую ипотеку в сентябре снизились до 7,9%. По мнению экспертов это может грозить повышением риска неплатежей по ипотеке и перегреву рынка.

Ранее экономист предупредил о «кровавой бане» на рынке ценных бумаг.

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