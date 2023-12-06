В США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России

В октябре Россия заработала на продаже нефти $11,3 млрд, следует из подсчетов Bloomberg, основанных на данных российского Минфина. Американское агентство назвало эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против России.

По словам журналистов, сумма составила 31% от общего числа доходов российского бюджета в октябре. Это самый высокий показатель с мая 2022 года. он также превышает результаты любого месяца до начала СВО, утверждается в статье.

Издание отмечает, что при помощи российского и «теневого флота» Москве удалось перевезти более 70% нефтяных грузов. Это «позволило сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены». Например, данные индийской таможни свидетельствуют, что российская нефть покупают в среднем по $72 за баррель, то есть на $12 долларов выше потолка цен, установленного Западом.

О том, что потолок цен на российскую нефть не работает заявил экономист Максим Чирков. Это видно по фондовому рынку – акции российских нефтяных компаний торгуются около многолетних максимумов, несмотря на санкционные ограничения, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что ЕС пришлось переплатить миллионы евро за газ из-за санкций против РФ.