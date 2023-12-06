Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о «дыре» в нефтяных санкциях против России

Bloomberg: РФ зарабатывает на экспорте нефти больше, чем до начала СВО

close
100%
Shutterstock

В октябре Россия заработала на продаже нефти $11,3 млрд, следует из подсчетов Bloomberg, основанных на данных российского Минфина. Американское агентство назвало эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против России.

По словам журналистов, сумма составила 31% от общего числа доходов российского бюджета в октябре. Это самый высокий показатель с мая 2022 года. он также превышает результаты любого месяца до начала СВО, утверждается в статье.

Издание отмечает, что при помощи российского и «теневого флота» Москве удалось перевезти более 70% нефтяных грузов. Это «позволило сохранять контроль над экспортом и постепенно повышать цены». Например, данные индийской таможни свидетельствуют, что российская нефть покупают в среднем по $72 за баррель, то есть на $12 долларов выше потолка цен, установленного Западом.

О том, что потолок цен на российскую нефть не работает заявил экономист Максим Чирков. Это видно по фондовому рынку – акции российских нефтяных компаний торгуются около многолетних максимумов, несмотря на санкционные ограничения, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что ЕС пришлось переплатить миллионы евро за газ из-за санкций против РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий