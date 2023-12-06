В приложении Сбера можно будет добавлять бонусные карты любых магазинов

Пользователи «Сбербанк Онлайн» скоро получат возможность добавлять в приложении сервиса бонусные или скидочные карты любых магазинов. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Дня Инвестора Сбера.

Бонусные или скидочные карты будут храниться в новом разделе «Бонусные карты» и доступны при оплате телефоном со SberPay.

«Для быстрого доступа к добавленным бонусным картам можно создать опцию и пользоваться любой бонусной картой, даже не дожидаясь загрузки всего приложения «Сбербанк Онлайн». Такой возможностью могут воспользоваться владельцы Android-устройств с версией 15.2», — рассказал Царев.

Чтобы внести карту лояльности в приложение «Сбербанк Онлайн», достаточно будет отсканировать штрих-код или QR-код скидочной карты. Затем в один клик по ярлыку SberPay на главном экране телефона можно перейти к нужной карте.

«Достаточно показать бонусную карту перед оплатой на кассе и можно сразу же прикладывать смартфон для оплаты. Для устройств, на которых недоступна бесконтактная оплата, быстрый доступ к картам возможен с ярлыка «Бонусные карты», — добавил Царев.

До этого в «Сбербанк Онлайн» появилась возможность делать заставки с помощью нейросети Сбера Kandinsky. Пользователи могут сгенерировать до 5 заставок, они будут чередоваться при каждом входе в приложение.

В «Сбербанка Онлайн» также появилась новая защитная опция, которая позволит ограничить общение пользователей с мошенниками в мессенджерах, избавиться от спама

Ранее приложение Сбера получило глобальное обновление.