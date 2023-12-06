Счетная палата проверит работу «Почты России» из-за убытков

Счетная палата по предложению Госдумы инициировала в конце ноября проверку работы «Почты России» из-за крупных убытков компании. Об этом представитель контрольного органа рассказал «Ведомостям».

Убытки в размере 24,5 млрд рублей по итогам года были выявлены в ходе аудита Федерального казначейства, инициированного самой «Почтой России». Отмечается, что прошлогодние потери были еще выше — 30,4 млрд рублей.

Издание пишет, что, по предварительной оценке аудиторов, убыточность компании может быть связана с принятием неэффективных решений ее руководством. Среди таковых выделяют поднятие зарплат топ-менеджеров, глав дочерних структур и линейного персонала, плохое управление недвижимостью, а также запуск неэффективных проектов.

Убыточность «Почты России» власти активно обсуждают с сентября 2023 года, когда на проблему обратила внимание спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что финансовая дыра в компании может стать «огромной ямой», если правительство не займется разрешением ситуации.

Ранее сообщалось, что власти ищут возможность переложить долги «Почты России» на ФНБ.