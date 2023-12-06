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Сбер допустил физлица к своей платформе цифровых активов

Сбер расширил функционал платформы цифровых активов для физлиц

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Максим Блинов/РИА Новости

Сбер допустил физические лица к работе со своей платформой цифровых активов (ЦФА). Об этом сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Дня инвестора Сбера.

Доступ получат физлица, являющиеся клиентами банка. Им будут доступны возможности зачисления и вывода средств для расчета по сделкам с цифровыми финансовыми активами. В настоящее время функционал тестируют на ограниченной группе пользователей.

Попов напомнил, что Сбер стал первым банком в России, включенным в реестр операторов информационных систем, и за время работы в информационной системе Сбера были зарегистрированы 63 выпуска ЦФА.

«Сумма состоявшейся эмиссии по этим выпускам составила около 2 млрд рублей», — рассказал зампред правления банка, поясняя, что для розничных клиентов банка такая форма инвестирования станет «еще одним цифровым способом размещения денежных средств».

Согласно данным аналитики «Тинькофф Инвестиций», в топ-5 регионов России по числу инвесторов входит республика Татарстан, Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Башкортостан.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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