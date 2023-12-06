Евросоюз потратил на импорт газа €304 миллиарда с февраля прошлого года, при этом переплата из-за антироссийских санкций составила €185 миллиардов. Схожую сумму содружество потратило на топливо почти за пять предыдущих лет, подсчитало РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

В публикации говорится, что среднемесячная стоимость импорта ЕС газа с февраля предыдущего года, когда стали вводиться санкции против России, выросла до €15,2 миллиарда, из них €7,7 миллиарда приходится на сжиженный природный газ, остальные €7,5 миллиарда — на трубопроводный. В течение года до начала введения европейцами санкций страны платили за газ в среднем €5,9 миллиарда (€3,6 миллиарда за трубопроводный и €2,3 миллиарда за сжиженный).

Из подсчетов следует, что за 20 месяцев переплата за газ составила €185 миллиардов, а всего на это топливо страны объединения потратили €304 миллиарда.

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Slovnaft старается продлить на год исключение российской нефти из санкционного списка Евросоюза.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит санкции ЕС против РФ.