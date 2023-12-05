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Эксперт заявил о неэффективности ценового потолка Запада на нефть РФ

Доцент Чирков: западный потолок в $60 на российскую нефть себя не оправдал

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Kin Cheung/AP

Установленный Западом год назад ценовой потолок на российскую нефть в $60 за баррель в настоящее время не функционирует. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал экономист Максим Чирков.

По его словам, текущие цены на отечественную нефть значительно превышают заявленный потолок. При этом изначально возникший дисконт к мировым ценам в последнее время существенно сократился и сейчас находится на приемлемом уровне.

Это видно по фондовому рынку – акции российских нефтяных компаний торгуются около многолетних максимумов, несмотря на санкционные ограничения. По мнению эксперта, это доказывает абсолютную бессмысленность попыток Запада задавить РФ потолком цен.

Более того, данная мера лишь стимулирует общий рост цен на нефть, что выгодно России и странам ОПЕК. Главный негатив – возможное возникновение экологических рисков при транспортировке из-за проблем со страхованием танкеров.

Запад запустил фактически процесс самоуничтожения, поэтому дальнейшее введение санкций бесперспективно, резюмировал эксперт.

До этого в США заявили о провале санкций против российской нефти.

Ранее Госдеп США сообщил, что страна делает все возможное для ограничения нефтяных доходов России.

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