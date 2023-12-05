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ЦБ РФ поддерживает увеличение первого взноса по льготной ипотеке

ЦБ РФ предварительно поддерживает увеличение первого взноса по льготной ипотеке

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный Банк России не получил проект об ужесточении условий по льготной ипотеке однако поддерживает идею повышение первого взноса. Об этом сообщает ТАСС.

В ЦБ РФ отметили, что смогут детальнее прокомментировать инициативу только после детального рассмотрения документа.

«В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что предложение Минфина ужесточить программу льготной ипотеки приведет к тому, что россияне не смогут больше пользоваться этой мерой поддержки.

Льготная ипотека вводилась для помощи врачам, учителям и госслужащим, которым зарплата не позволяет внести предлагаемый Минфином первый взнос в размере 30%. Эта мера никак не повлияет на надежность кредиторов, подчеркнул Кошелев.

По мнению депутата, льготная ипотека должна быть адресной, а ответственность по реализации программы должна лежать на регионе.

Ранее ЦБ призвал повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня.

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