Курс доллара на Мосбирже вырос до 92 рублей впервые с середины ноября

Курс американского доллара на Московской бирже превысил отметку в 92 рубля впервые за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов, передает ТАСС.

В материале подчеркивается, что в последний раз подобная ситуация происходила 13 ноября. При этом по состоянию на 15:34 мск 5 декабря стоимость американской валюты увеличилась на 1,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 92,01 рубля за один доллар.

Через три минуты курс доллара снова повысился, составив 92,02 рубля. В то же время евро продемонстрировал рост на 1,11%, и его курс поднялся до 99,59 рубля.

Кроме того, вырос и курс китайского юаня. К текущему моменту его стоимость достигла 12,861 рубля, уточняется в публикации.

Утром в этот же день курс доллара на Московской бирже достиг отметки в 90,8 рубля. На открытии торгов стоимость американской валюты снизилась на 12,25 копейки по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным на закрытии предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс евро снизился на 47,5 копейки. Согласно информации валютных торгов, стоимость одного евро составила 98,02 рубля. Тем не менее в течение дня иностранные валюты вновь начали укрепляться.

Ранее в Центральном банке РФ рассказали о реакции инвесторов на ослабление рубля.