Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже вырос до 92 рублей впервые с середины ноября

Мосбиржа: курс доллара превысил 92 рубля впервые с 13 ноября 2023 года

close
100%
Global Look Press

Курс американского доллара на Московской бирже превысил отметку в 92 рубля впервые за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов, передает ТАСС.

В материале подчеркивается, что в последний раз подобная ситуация происходила 13 ноября. При этом по состоянию на 15:34 мск 5 декабря стоимость американской валюты увеличилась на 1,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 92,01 рубля за один доллар.

Через три минуты курс доллара снова повысился, составив 92,02 рубля. В то же время евро продемонстрировал рост на 1,11%, и его курс поднялся до 99,59 рубля.

Кроме того, вырос и курс китайского юаня. К текущему моменту его стоимость достигла 12,861 рубля, уточняется в публикации.

Утром в этот же день курс доллара на Московской бирже достиг отметки в 90,8 рубля. На открытии торгов стоимость американской валюты снизилась на 12,25 копейки по сравнению с аналогичным показателем, зафиксированным на закрытии предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс евро снизился на 47,5 копейки. Согласно информации валютных торгов, стоимость одного евро составила 98,02 рубля. Тем не менее в течение дня иностранные валюты вновь начали укрепляться.

Ранее в Центральном банке РФ рассказали о реакции инвесторов на ослабление рубля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий