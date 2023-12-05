Россиянам рассказали, может ли зарплата уменьшиться из-за новогодних праздников

Новогодние выходные не отразятся на заработной плате сотрудников с фиксированным окладом, рассказала «Москве 24» юрист Мария Ярмуш.

«У тех, кто получает фиксированный оклад и будет отдыхать в праздничные дни, размер заработной платы сохранится и никак не уменьшится. Они получат такую же зарплату, какую получали всегда», — сообщила эксперт.

Однако размер зарплаты может быть увеличен, если сотрудник будет работать в праздничные дни, отметила Ярмуш.

«Если работник готов выйти в праздничный день, ему или предоставляют отгул или оплачивают работу по двойному тарифу», — пояснила юрист.

При этом это возможно только с согласия работника, заключила она.

Накануне результаты опроса сервиса «Авито Работа» показали, что каждый пятый опрошенный россиянин совершенно точно будет работать в новогодние праздники. При этом еще 28% опрошенных рассказали, что еще не уверены до конца, будут ли работать во время каникул, но вероятность есть. Аналитики «Авито Работы» отметили, что годом ранее во время Нового года и праздников работать собирались только 29% опрошенных.

Ранее россияне назвали самые неудачные новогодние подарки.