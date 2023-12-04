Бизнес Германии выступает за восстановление экономических связей с Россией, а рядовые немцы стремятся к нормализации отношений между нашими странами. Такое мнение выразил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью изданию Berliner Telegraph.

«Мы открыты для диалога, никогда от него не отказывались. (…) Видим запрос со стороны германского бизнеса на восстановление хозяйственных связей, запрос рядовых граждан на нормализацию двусторонних отношений», — сказал посол.

Нечаев также заявил о пагубности антироссийских санкций для экономики Германии. По его словам, последствия их хорошо видны: бюджетный кризис, рецессия, деиндустриализация, банкротства, бегство производств в более благоприятные юрисдикции, падение уровня жизни людей.

«Это не «кремлевская пропаганда», а официальные данные профильных германских служб», — подчеркнул дипломат.

14 ноября посол России в Берлине заявил, что Германия до сих пор накачивает Украину оружием.

2 ноября Сергей Нечаев высказался о влиянии антироссийских санкций на экономику Германии и подтвердил, что немецкий бизнес сохраняет позиции в России, несмотря на давление.

Ранее стало известно, сколько Берлин потратил на военную помощь Киеву с начала СВО.