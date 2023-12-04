Эксперт предрек продолжение роста цены золота

Котировки золота до конца года могут вырасти еще на 10%. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов, комментируя рост стоимости золота до $2100 за тройскую унцию.

«Золото – традиционный и наиболее популярный инструмент защиты от инфляции. И с этой точки зрения ему есть куда расти. В этом году золото имеет все шансы подрасти как минимум до $2300 за унцию», — считает Церазов.

Инфляция, как и многие другие макроэкономические феномены, носит циклический характер, и сегодня мы как раз переживаем смену инфляционного режима: после многолетнего периода низкой глобальной инфляции мы входим в многолетний период высокой глобальной инфляции, в котором золото будет доминировать.

В 1980 году золото достигло исторического на тот момент максимума в $850 за тройскую унцию. В сегодняшних долларах (т.е. с поправкой на инфляцию, которая в США с тех пор составила 274%) это около $3200 за унцию, т.е. заметно выше текущих уровней, приводит пример эксперт.

Однако у золота есть важная особенность: оно не генерирует денежного потока, предупреждает Церазов. Например, владелец облигации получает купонные выплаты, а владелец акций – дивидендные. В случае с золотом его владелец не получает ничего, если только он не одолжит кому-то драгметалл под проценты.

Поэтому, по словам эксперта, золото не всегда показывает сильную динамику в условиях высокой инфляции, т.к. обычно такие периоды сопровождаются высокими процентными ставками.

В понедельник 4 декабря, цена золота впервые в истории преодолела отметку в $2100 за тройскую унцию, согласно данным торгов. Декабрьский фьючерс на золото, на бирже Comex поднялся на $17,7, или на 0,85%, достигнув отметки $2107,15 за тройскую унцию. В это время серебро также демонстрирует рост, увеличившись в цене на 0,09%, до $25,317 за унцию.

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