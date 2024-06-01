Энергетические объекты повреждены на Украине

Утром 1 июня российские войска ударили по энергетическим объектам в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Германа Галущенко.

Удары также пришлись на объекты, расположенные в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — сказал Галущенко.

Рано утром 1 июня на все территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сирены включились в 02:04 в Ровненской области. По состоянию на 03:52 все регионы страны попали в красную зону на карте тревог.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.