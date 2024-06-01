Семья ребенка, на которого в пермском детсаду упал шкаф, получила 300 тысяч рублей

В Кудымкаре прокуратура добилась через суд выплаты компенсации в пользу ребенка, получившего травму в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на пятилетнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавший получил перелом ноги.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего обратилась с иском в суд. Кудымкарский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа, размер выплаты составил 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге детский сад заплатит за перелом, полученный пятилетним ребенком во время прогулки. В июне 2023 года пятилетний мальчик получил во время вечерней прогулки у детского сада травму — перелом нижнего конца плечевой кости и закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Все произошло, когда сверстник схватил его за руку и потянул к себе. Мальчик попытался вырваться, но оступился и упал на землю, после этого ребенку наложили задний гипсовый лангет от основания пальцев кисти до верхней трети плеча. Родители пострадавшего обратились в суд с иском, с детского сада взысканы расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 100 тыс. рублей.

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