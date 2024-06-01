Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья ребенка, на которого в пермском детсаду упал шкаф, получила 300 тысяч рублей

В Пермском крае детский сад заплатил 300 тыс. рублей за травму ребенка

close
100%
Depositphotos

В Кудымкаре прокуратура добилась через суд выплаты компенсации в пользу ребенка, получившего травму в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Шкаф с одеждой в раздевалке детсада не был прикреплен к стене и упал на пятилетнего мальчика. По факту случившегося следователями было возбуждено уголовное дело о халатности, пострадавший получил перелом ноги.

Прокуратура в интересах несовершеннолетнего обратилась с иском в суд. Кудымкарский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа, размер выплаты составил 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге детский сад заплатит за перелом, полученный пятилетним ребенком во время прогулки. В июне 2023 года пятилетний мальчик получил во время вечерней прогулки у детского сада травму — перелом нижнего конца плечевой кости и закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. Все произошло, когда сверстник схватил его за руку и потянул к себе. Мальчик попытался вырваться, но оступился и упал на землю, после этого ребенку наложили задний гипсовый лангет от основания пальцев кисти до верхней трети плеча. Родители пострадавшего обратились в суд с иском, с детского сада взысканы расходы на лечение, а также компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в Туве с энергетиков взыскали 8 млн рублей за удар током подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами