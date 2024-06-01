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Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Рязани

В Рязани двухлетний ребенок попал в больницу, выпав из окна

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Shutterstock

В Рязани следователи устанавливают обстоятельства травмирования двухлетнего ребенка, который выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 31 мая, из окна многоэтажки по улице Крупской выпал двухлетний мальчик. Ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации, пострадавший выбрался на подоконник на втором этаже, не удержался и упал с высоты.

Где в момент происшествия находились родители мальчика — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Курской области двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Инцидент произошел 30 мая в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района. По предварительной информации, в момент ЧП мальчик находился на кухне. Ребенок вышел на балкон, где пододвинул к подоконнику бытовые предметы, забрался по ним наверх, облокотился на москитную сетку и спикировал на ней вниз. После падения ребенка доставили в медицинское учреждение. Данные о степени тяжести травм пострадавшего отсутствуют.

Ранее в Богородске двухлетняя девочка выпала из окна, ребенок в реанимации.

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