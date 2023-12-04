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Цифровой рубль протестировали в 11 городах России

ЦБ: с цифровым рублем проведено свыше 900 тысяч операций в 11 городах РФ

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

В ходе тестирования цифрового рубля уже проведено свыше 900 тыс. операций в 11 городах России, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме, отметила, что около 30 банков в РФ в 2024 году будет задействовано в операциях с цифровым рублем.

«У нас сейчас 13 банков в пилоте, пилот идет четко по плану… Уже 15 банков у нас готовы ко второй волне. И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков», — сказала зампред.

Скоробогатова добавила, что в 2025 году начнется более масштабное использование цифрового рубля.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, один наличный рубль равен одному цифровому рублю, сообщили в ЦБ.

Закон о цифровом рубле вступил в силу в России 1 августа. Как платить с помощью новой формы денег и когда эта опция станет доступна всем желающим, сообщала «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина достигла максимума за более чем полтора года.

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