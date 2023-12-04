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Индекс Мосбиржи при падении протестировал уровень 3100 пунктов

Индекс Мосбиржи, падая протестировал уровень 3100 пунктов впервые с 28 сентября

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Один из основных российских фондовых индикаторов индекс Московской биржи утром в понедельник, 4 декабря, протестировал рубеж 3100 пунктов, обновив минимум впервые с 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 10:10 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 1,45%, до 3 096,73 пункта. К 10:20 по московскому индекс Мосбиржи снижался до 3 104,74 пункта (-1,19%), а индекс РТС располагался на уровне 1 079,12 пункта (-1,48%).

До этого инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заявил, что в ближайшее время доллар будет стоить 90-91 рубль. Он уточнил, что эффект жесткой политики ЦБ РФ по ключевой ставке и обязательные продажи на внутреннем рынке большей части экспортной выручки сдерживают резкое ослабление курса рубля.

10 ноября агентство Bloomberg сообщало, что розничные инвесторы в этом году обеспечили основной спрос при размещении акций российских компаний и довели уровень индекса Мосбиржи до отметок, наблюдавшихся перед началом СВО.

Ранее «Газета.Ru» назвала сумму, которая позволит жить только на проценты со вклада.

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