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Цена золота установила исторический рекорд

Цена золота впервые в истории преодолела отметку в $2100 за тройскую унцию

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Ilya Naymushin/Reuters

Цена золота впервые в истории превысила $2100 за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов нью-йоркской бирже Comex.

Согласно данным торгов, цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на $17,7, или на 0,85%, до $2107,15 за тройскую унцию. Серебро также растет в цене на 0,09%, до $25,317 за унцию.

«Рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно «расти», и будет «расти» при первых признаках рецессии», — отметил старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне Кайл Родда.

27 ноября цена золота поднималась выше отметки в $2000 за унцию, что является максимумом с мая текущего года.

В конце октября кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказывал об инвестициях в золото как наиболее выгодном варианте сохранения сбережений.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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