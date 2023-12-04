Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Аргентины Милей готовит программу шоковых реформ

La Nacion: глава Аргентины Милей готовит программу шоковых экономических реформ

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей готовит программу шоковых экономических реформ. Об этом сообщает La Nacion.

Программа предполагает упрощение законодательства в трудовой и налоговой сферах, дерегулирование экономики, особенно добывающей промышленности, приватизацию части предприятий и передачу права собственности на них работникам. Также ожидается изменение избирательной системы с целью отмены первичных выборов (PASO). Этот пункт был внесен в программу реформ в последние недели. Отмечается, что программа до сих пор дорабатывается и это «живой документ».

Отмечается, что реализация амбициозной программы реформ Милея будет осложнена небольшим количеством сторонников его партии в обеих палатах аргентинского парламента — 38 в нижней и семь в верхней, а также его отказом от коалиций с другими партиями.

В своей первой речи после избрания Милей заявил о необходимости радикальных реформ.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий