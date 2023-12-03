Белый дом заявил, что нуждается в выделении конгрессом средств на помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США очень нуждается в одобрении конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом он заявил в эфире ABC News.

«Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование… включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся», — заявил он.

Он отметил также, что в дополнительное финансирование включены средства для Израиля, а также деньги на безопасность границы.

Он подчеркнул, что Белый дом призывает конгресс незамедлительно разблокировать средства на нужды Киева и финансирования мер по охране американских границ и пресечению нелегальной иммиграции.

Также Кирби заявил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС не желают возвращаться к переговорам об освобождении заложников. Кирби обратил внимание на то, что привело к такой ситуации : ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список удерживаемых движением детей и женщин.

Ранее израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу.