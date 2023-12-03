Во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода

Министерство энергетического перехода Франции впервые выдало разрешение на разведку месторождений природного водорода, сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее распоряжение в официальном вестнике правительства Journal Officiel.

«Постановлением министра энергетического перехода <...> исключительная лицензия на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи была выдана компании TBH2 Aquitaine», — следует из распоряжения.

Под разведку была выделена территория площадью около 225 кв. км.

Природный, или белый водород, присутствует в земной коре. При его добыче выбросы углекислого газа в атмосферу значительно ниже, чем при производстве серого водорода.

До этого руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян рассказал, что основной упор Европа делает на развитие солнечной энергетики и расширение использования биометана и производстве и потреблении «зеленого» водорода. По его словам, возобновляемые источники энергии снизят зависимость Евросоюза от российского газа.

Ранее посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил о незаменимости России на европейском газовом рынке.