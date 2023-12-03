ФРГ ищет спасения экономики на Южноамериканском рынке

Представители немецкой экономики выступают за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителей бизнес-объединений ФРГ.

По их словам, многие компании надеются, что встреча лидеров Германии и Бразилии, а также министров экономики означает приближение положительного итога переговоров. Соглашение должно быть подписано до конца 2023 года, иначе есть риск затянуть этот процесс.

Глава внешнеэкономической службы Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер отметил, что сделка откроет для ФРГ новые рынки сбыта и возможности диверсификации цепочек поставок.

По данным Палаты, около 12,5 тысяч немецких компаний уже экспортируют свою продукцию в страны MERCOSUR. На долю объединения приходится более 70% территории Южной Америки с населением 295 миллионов человек.

До этого депутат Европарламента Бакхейт счел, что санкции против России вредят экономике Германии.

Ранее экономике Германии предрекли проблемы из-за связей с Китаем.