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ФРГ ищет спасения экономики на Южноамериканском рынке

Представители бизнеса ФРГ опасаются затягивания переговоров ЕС и MERCOSUR

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Представители немецкой экономики выступают за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR) и ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителей бизнес-объединений ФРГ.

По их словам, многие компании надеются, что встреча лидеров Германии и Бразилии, а также министров экономики означает приближение положительного итога переговоров. Соглашение должно быть подписано до конца 2023 года, иначе есть риск затянуть этот процесс.

Глава внешнеэкономической службы Торгово-промышленной палаты Германии Фолькер Трайер отметил, что сделка откроет для ФРГ новые рынки сбыта и возможности диверсификации цепочек поставок.

По данным Палаты, около 12,5 тысяч немецких компаний уже экспортируют свою продукцию в страны MERCOSUR. На долю объединения приходится более 70% территории Южной Америки с населением 295 миллионов человек.

До этого депутат Европарламента Бакхейт счел, что санкции против России вредят экономике Германии.

Ранее экономике Германии предрекли проблемы из-за связей с Китаем.

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