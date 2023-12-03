Украина отклонила заявку «Газпрома» на поставки газа через ГИС в ЛНР

«Газпром» 3 декабря подавал газ для транзита в Европу через Украину в объеме 42 млн кубометров — именно этот объем подтвердила украинская сторона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Газ поступал через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка «Газпрома» на поставки через ГИС «Сохрановка» Киев отклонил.

В мае Украина прекратила прием российского газа через «Сохрановку». По словам «Газпрома», перевод всего транзита на «Суджу» технически невозможен. При этом транзитный контракт с Украиной предполагает минимальный ежесуточный объем 109,6 млн кубометров с двух ГИС.

В настоящее время транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского топлива в Центральную и Западную Европу. Транзит по «Северному потоку» полностью приостановлен после происшествий на газопроводах. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» направляются в Турцию и страны Юго-Восточной и Южной Европы.

ЕС стал крупнейшим импортером российского СПГ в 2023 году, потратив на закупки более $6,6 млрд. 11 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские государства, отказываясь официально от российского газа, фактически продолжают его закупать через австрийский хаб Баумгартен. Миллер подчеркнул, что российский газ сохраняет значительное присутствие на европейском рынке.

Ранее Европа продолжила наращивать добычу газа из подземных хранилищ.