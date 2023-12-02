Забастовка польских дальнобойщиков повлияла на финансирование ВСУ

Забастовка польских дальнобойщиков с блокированием украинской границы повлияла на финансирование ВСУ. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» заявил глава налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 млрд гривен ($253 млн. – Ред.) за ноябрь и, соответственно, минус 19% плана. Причина — блокировка переходов, к которым прибегли словаки и поляки», — заявил Гетьманцев.

Депутат уточнил, что уменьшение налоговых отчислений влияет на финансирование обороноспособности страны.

2 декабря сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

Забастовка польских дальнобойщиков с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября.

Позже к ней присоединились перевозчики Словакии.

Ранее на Украине рассказали, как протесты польских дальнобойщиков повлияли на поставки оружия из-за рубежа.