Крым получил 1,8 млрд рублей от национализации украинских активов

Бюджет республики Крым в этом году получил 1,86 млрд рублей от продажи 25 национализированных объектов имущества украинских и других зарубежных бизнесменов, которые связаны с киевской властью. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Нужно иметь в виду, что главная задача всей этой истории — моральная и политическая. <...> Прибыль, которую зарабатывают эти предприятия, дальше не в полной мере контролируется. Собственник может ей манипулировать, выводить ее. И, к сожалению, этим они, вероятнее всего, и занимались», — сообщил Константинов.

Он уточнил, что впоследствии выведенные деньги направлялись ВСУ. По словам главы крымского парламента, власти республики пытаются пресечь подобные схемы.

Константинов отметил, что находящиеся за пределами страны собственники практически не занимались развитием предприятий в Крыму, и многие из них сейчас требуют модернизации.

Глава госсовета 21 июня заявил, что Крым в 2023 году рассчитывает получить от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов не менее 1,9 млрд рублей. Константинов уточнил, что в республике национализировали до 700 объектов, принадлежавших украинским политикам, бизнесменам и олигархам. По словам чиновника, под национализацию попало имущество украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.

Ранее глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове.