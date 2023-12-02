Россияне стали реже интересоваться способами уклонения от возврата долгов

Число поисковых запросов россиян в интернете «как не платить банку» и «как не платить кредит» в январе-октябре 2023 года упало на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,27 млн. А количество запросов «как не платить микрофинансовой организации» и «как не платить займ» снизилось на 34% — до 96 тыс. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Число поисковых запросов «реструктуризация кредита» за рассматриваемый период уменьшилось на 45% — до 199,6 тыс. Количество запросов «реструктуризация займа» снизилось на 27% — до 12,5 тыс.

Что такое реструктуризация кредита или займа Опция реструктуризации кредита (займа) предназначена для заемщиков, которые оказались в трудной жизненной ситуации и по тем или иным причинам не могут своевременно и в полном объеме обслуживать свои финансовые обязательства.



Это послабление в договоре кредита или займа, которое направлено на создание более благоприятных для погашения долга условий – например, удлинение сроков кредита (займа) с уменьшением размера платежа по нему.

«Несмотря на общую сохраняющуюся потребность людей в заемных средствах, стабильность их материального положения на фоне адаптации экономики к новым вызовам и переходу ее к росту в 2023 году, повысилась. Соответственно, упали потребность заемщиков во «вспомогательной» опции в виде реструктуризации и интерес к уклонению от возврата долгов», — прокомментировали в пресс-службе сервиса.

По предварительной оценке Минэкономразвития РФ, за январь—сентябрь текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 2,8%, при этом только в сентябре показатель превысил 5% в годовом выражении. Также, согласно докладу Росстата «Социально-экономическое положение России», реальные располагаемые денежные доходы (поступления за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), в июле-сентябре 2023 года увеличились на 5,1% в годовом выражении.

Сервис в ноябре 2023 года изучил динамику изменения интереса россиян к реструктуризации долгов в банках и микрофинансовых организациях, а также способам уклонения от их обслуживания. Для этого при помощи сервиса Яндекс.Wordstat были проанализированы соответствующие поисковые запросы в поисковой системе Яндекс.

Ранее «Газета.Ru» назвала регионы, в которых наиболее востребованы онлайн-займы.