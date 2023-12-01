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Индия увеличила закупку дешевой нефти из России

Bloomberg: Индия в октябре нарастила импорт дешевой нефти из России и Ирака

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Индия в прошлом месяце резко увеличила импорт дешевой нефти из России и Ирака, сообщает Bloomberg со ссылкой на информационную торговую платформу Kpler.

Согласно полученным данным, объем поставок топлива в Индию из России вырос на 9,7% с октября до 1,74 млн баррелей в день, а из Ирака – на 22% до 1,03 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с мая 2022 года.

Аналитики утверждают, что рост импорта нефтепродуктов в Индию вызван желанием нефтеперерабатывающих компаний хотя бы немного увеличить прибыль за счет роста объема продаж.

«В условиях, когда рентабельность даже самых сложноорганизованных нефтеперерабатывающих заводов в Азии составляет $7–8 за баррель, каждая копейка дополнительной прибыли имеет значение», — сказал ведущий эксперт по сырью в Kpler Виктор Катона.

Альянс ОПЕК+ на встрече 30 ноября договорился о дополнительном снижении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки для всех членов организации. По мнению экспертов, решение принято альянсом с целью сохранить контроль над нефтяным рынком.

Ранее в Китае рассказали о важности российской нефти для стран Запада.

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